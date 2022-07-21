ВС РФ уничтожили более 600 боевиков ударом по центру отдыха в Одесской области

Вооружённые силы РФ 16 июля нанесли удар по центру отдыха "Империя" в Одесской области, в результате которого было уничтожено свыше 600 националистов, в том числе до 120 иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населённом пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наёмников", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве удалось ликвидировать свыше 320 националистов.