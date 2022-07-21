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Регион
Опубликовано 21 июля 2022, 09:30
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ВС РФ уничтожили более 600 боевиков ударом по центру отдыха в Одесской области

Вооружённые силы РФ 16 июля нанесли удар по центру отдыха "Империя" в Одесской области, в результате которого было уничтожено свыше 600 националистов, в том числе до 120 иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населённом пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наёмников", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве удалось ликвидировать свыше 320 националистов.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой. Удар был нанесён по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное.

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Getty Images / Paula Bronstein

Николь Вербер
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