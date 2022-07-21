Минобороны показало, как уникальный миномёт "Тюльпан" бьёт по ВСУ

Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчётов уникальных самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан" Западного военного округа. Их применяют в "Операции Z" в том числе для уничтожения замаскированных укреплённых позиций украинских военных.

Боевая работа расчётов самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан". Видео © МО РФ

Как отметили в Минобороны, 240-миллиметровый самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан" является единственным в мире такого калибра. Он предназначен для уничтожения объектов, которые в силу высокой защищённости не могут быть уничтожены меньшими артиллерийскими орудиями.

"Основная наша задача — это разрушение опорных пунктов противника, складов с боеприпасами, различных других складов, а также долговременных точек противника, мест скопления живой силы и боевой легкобронированной техники", — пояснил в ролике российский военнослужащий.