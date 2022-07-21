Минобороны показало, как уникальный миномёт "Тюльпан" бьёт по ВСУ
Минобороны России показало применение на Украине уникального миномёта "Тюльпан"
Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчётов уникальных самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан" Западного военного округа. Их применяют в "Операции Z" в том числе для уничтожения замаскированных укреплённых позиций украинских военных.
Боевая работа расчётов самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан". Видео © МО РФ
Как отметили в Минобороны, 240-миллиметровый самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан" является единственным в мире такого калибра. Он предназначен для уничтожения объектов, которые в силу высокой защищённости не могут быть уничтожены меньшими артиллерийскими орудиями.
"Основная наша задача — это разрушение опорных пунктов противника, складов с боеприпасами, различных других складов, а также долговременных точек противника, мест скопления живой силы и боевой легкобронированной техники", — пояснил в ролике российский военнослужащий.
Ранее Лайф писал, что Министерство обороны России обнародовало кадры применения в ходе "Операции Z" на Украине многоцелевых ударных вертолётов Ми-28 "Ночной охотник".