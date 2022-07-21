Российские истребители сбили украинский вертолёт Ми-8 и самолёт Су-25

Силы истребительной авиации ВКС России уничтожили в воздухе один украинский самолёт Су-25 в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, российские военные уничтожили вертолёт Ми-8.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе посёлка Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка Донецкой Народной Республики", — рассказал Конашенков.

Кроме того, он добавил, что российские бойцы перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населённых пунктов Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области.