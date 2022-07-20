ВС РФ уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой

Российские военные в ходе специальной военной операции высокоточным оружием морского базирования уничтожили более 200 украинских морпехов в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Удар был нанесён по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники", — проинформировал он.