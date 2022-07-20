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Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 09:44
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ВС РФ уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой

Российские военные в ходе специальной военной операции высокоточным оружием морского базирования уничтожили более 200 украинских морпехов в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Удар был нанесён по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники", проинформировал он.

Ранее стало известно, что на Украине проводят принудительную мобилизацию жителей городов Артёмовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населённых пунктов, чтобы восполнить значительные потери.

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Лайф уже сообщал, что до 60 украинских бойцов уничтожено ударом высокоточного оружия в Черкасской области. Столько же человек, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами украинских военных были уничтожены на территории ДНР. А под Харьковом российские военные ликвидировали около 200 военнослужащих из 92-й механизированной бригады ВСУ.

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Алексей Берковиц
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