ВС РФ уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой
Российские военные в ходе специальной военной операции высокоточным оружием морского базирования уничтожили более 200 украинских морпехов в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Удар был нанесён по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники", — проинформировал он.
Ранее стало известно, что на Украине проводят принудительную мобилизацию жителей городов Артёмовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населённых пунктов, чтобы восполнить значительные потери.
Лайф уже сообщал, что до 60 украинских бойцов уничтожено ударом высокоточного оружия в Черкасской области. Столько же человек, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами украинских военных были уничтожены на территории ДНР. А под Харьковом российские военные ликвидировали около 200 военнослужащих из 92-й механизированной бригады ВСУ.