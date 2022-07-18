ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 09:39

МО РФ: До 60 украинских бойцов уничтожено ударом высокоточного оружия в Черкасской области

ВС РФ высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили до 60 украинских бойцов в Черкасской области. Удар был нанесён по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в Витове. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По данным ведомства, также уничтожены две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу KRAB
На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу KRAB

Также не менее 250 наёмников из так называемого иностранного легиона были уничтожены в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке Донецкой Народной Республики. Целью ударов был пункт временной дислокации наёмников.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar