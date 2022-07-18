МО РФ: До 60 украинских бойцов уничтожено ударом высокоточного оружия в Черкасской области

ВС РФ высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили до 60 украинских бойцов в Черкасской области. Удар был нанесён по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в Витове. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По данным ведомства, также уничтожены две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.