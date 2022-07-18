МО РФ: До 60 украинских бойцов уничтожено ударом высокоточного оружия в Черкасской области
ВС РФ высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили до 60 украинских бойцов в Черкасской области. Удар был нанесён по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в Витове. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По данным ведомства, также уничтожены две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.
Также не менее 250 наёмников из так называемого иностранного легиона были уничтожены в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке Донецкой Народной Республики. Целью ударов был пункт временной дислокации наёмников.
ТАСС / Сергей Бобылев