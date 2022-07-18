Басурин: Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Силы ДНР взяли в полукольцо Авдеевку. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом", — сказал он в эфире Первого канала.
Напомним, по данным на 17 июля, на территории Донецкой Народной Республики освобождено 253 населённых пункта с момента начала специальной операции. Сейчас войска ДНР, ЛНР и ВС РФ продолжают наступление в сторону Соледара.
ТАСС / Валентин Спринчак