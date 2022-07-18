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Опубликовано 18 июля 2022, 08:57

Басурин: Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Силы ДНР взяли в полукольцо Авдеевку. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом", — сказал он в эфире Первого канала.

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Целая рота украинских солдат бросила позиции в ДНР и сбежала в неизвестном направлении

Напомним, по данным на 17 июля, на территории Донецкой Народной Республики освобождено 253 населённых пункта с момента начала специальной операции. Сейчас войска ДНР, ЛНР и ВС РФ продолжают наступление в сторону Соледара.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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