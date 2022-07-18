Басурин: Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Силы ДНР взяли в полукольцо Авдеевку. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом", — сказал он в эфире Первого канала.