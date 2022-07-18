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Опубликовано 18 июля 2022, 07:30

Украинские войска выпустили ракеты по Новой Каховке

ВСУ обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО

Украинские войска пытались нанести многочисленные ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, однако сработала система ПВО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу районной администрации Владимира Леонтьева.

"Утром были очередные многочисленные ракетные удары. ПВО работала, но всё равно были в течение получаса попадания в районе города", — сообщил собеседник агентства.

Леонтьев отметил, что сейчас власти выясняют все обстоятельства произошедшего и фиксируют последствия.

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Напомним, в ночь на 12 июля по Новой Каховке был нанесён мощный удар со стороны ВСУ. В результате обстрела погибло по меньшей мере два человека, однако власти считают, что жертв может быть гораздо больше. За медицинской помощью обратилось почти 190 человек, а 270 остались без жилья. Из-за обстрелов оказалась уничтожена половина города.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Варвара Романова
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