Украинские войска выпустили ракеты по Новой Каховке

Украинские войска пытались нанести многочисленные ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, однако сработала система ПВО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу районной администрации Владимира Леонтьева.

"Утром были очередные многочисленные ракетные удары. ПВО работала, но всё равно были в течение получаса попадания в районе города", — сообщил собеседник агентства.