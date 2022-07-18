Песков: У специальной военной операции нет чётких временных рамок
Специальная военная операция на Украине завершится после того, как все её цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана, фрагмент которого был в понедельник показан в эфире "России 24". Он отметил, что главным критерием здесь выступает не соответствие каким-то временным рамкам, а эффективность.
"У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все её цели будут достигнуты. Нет каких-то чётких временных рамок. Главное — эффективность выполнения этой операции", — указал представитель Кремля.
Песков добавил, что Российские вооружённые силы действуют аккуратно, стараясь избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в ходе "Операции Z" на Украине. Он заверил, что все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на стороне РФ.