Песков: У специальной военной операции нет чётких временных рамок

Специальная военная операция на Украине завершится после того, как все её цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана, фрагмент которого был в понедельник показан в эфире "России 24". Он отметил, что главным критерием здесь выступает не соответствие каким-то временным рамкам, а эффективность.

"У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все её цели будут достигнуты. Нет каких-то чётких временных рамок. Главное — эффективность выполнения этой операции", — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что Российские вооружённые силы действуют аккуратно, стараясь избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.