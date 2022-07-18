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Опубликовано 18 июля 2022, 06:07

Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Восток"

Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Восток"

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Восток". Видео © Минобороны РФ

"На командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", — сказано в записи ведомства.

Шойгу также дал указание командующему высокоточным оружием поражать средства большой дальности ВСУ, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми. Кроме того, министр отметил усиление ударных возможностей группировки.

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Ранее Лайф рассказывал, что Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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