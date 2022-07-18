Что известно о "правосеке" Дмитро Чикатило Коцюбайло и его боевой подруге Алине Михайловой Нацист Коцюбайло отметился убийствами мирных жителей Донбасса — стариков и детей — ради памяти своего деда, воевавшего в рядах УПА. 61358 61358 Алина Михайлова и Дмитрий Коцюбайло. Коллаж © LIFE. Фото © T.me / МИХАЙЛОВА, Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитро Коцюбайло

— Для них всё закончится тем, что они просто тут сдохнут и будут съедены псами, — грозил российским военным в интервью 26-летний Дмитрий Коцюбайло — глава 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"* (1-я ОШР ДУК ПС).

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитро Коцюбайло

Нацисту вторит его боевая подруга и сожительница — 27-летняя Алина Михайлова.

— Русне настолько *** на собственное население, что, если завтра начнут бомбить Москву, ваньки даже не будут знать, куда бежать. Потому что это государственная тайна. Негоже холопам такое знать.

Коцюбайло играет роль героического потомка "героев" УПА, а Михайлова, прославившаяся участием в "Правом секторе"*, и вовсе стала депутатом Киевской городской рады, где она регулярно инициирует русофобские законопроекты.

Сельский нацист

Коцюбайло родился в небольшом селе Заднестрянское Ивано-Франковской области (улица Львовская, дом 6). После окончания школы учился в Высшем художественном профессиональном училище № 3. В декабре 2014-го приехал на Евромайдан, куда потянулись не только откровенные радикалы, но и депутаты Ивано-Франковского областного совета с такой же позицией. Всего сообщалось о 112 автобусах с боевиками. Каждый получал ежедневное пособие в несколько сотен гривен.

Коцюбайло отдаёт дань памяти Степану Бандере. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитро Коцюбайло

Ивано-Франковск считается самым националистическим городом Украины. Австро-венгерский, а после польский город Станиславов вошёл в состав Украины только в 1939 году, был переименован в честь писателя Франко в 1962 году. В 1941 году в городе проживало 70 тысяч человек, из них 50 тысяч евреев — все они были убиты нацистами. Теперь здесь ставят памятники убийцам.

Коцюбайло разместился в Киеве на пятом этаже занятого боевиками Дома профсоюзов, где базировались радикалы, в том числе "Тризуб"*, "Белый молот" и "Патриоты Украины". Есть информация, что сначала нацист участвовал в уличных акциях от "Белого молота".

— Группа "Белый молот" — элита погромов! Судя по этим кадрам, страх смерти вообще отсутствует. Как и принятие в эйфории любой политической силы, — хвалился ведущий украинского телеканала.

Отряды "Молота" славились подчёркнутым антисемитизмом и боролись с поддержавшими Майдан еврейскими организациями.

Здесь же, на Евромайдане, с Коцюбайло познакомилась его будущая сожительница — Алина Михайлова. Она зарегистрирована в Днепропетровске на улице Калиновой, дом 80, квартира 131.

Алина Михайлова. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Київська міська рада

"Правый сектор"* Коцюбайло и Михайловой

В январе 2014-го один из лидеров "Тризуба"*, Дмитрий Ярош, объявил о создании "Правого сектора"* — коалиции всех видных нацистских организаций, действующих на Майдане. Именно благодаря слаженным, жестоким и агрессивным действиям боевиков "Правого сектора"* на Украине и произошёл госпереворот.

Коцюбайло было тогда всего 19 лет. Недоучившийся художник быстро приобрёл авторитет в уличных акциях. Соратники отмечали в нём отсутствие политических амбиций и преданность патриотическому делу, неофициально — крайнюю жестокость, за что в кругу нацистов его прозвали Чикатило. Сам же Коцюбайло взял себе позывной да Винчи, намекая на своё художественное прошлое.

Коцюбайло до того, как стал известным. Фото © kp.ua / Юлия Гаврилова

После окончания активной фазы госпереворота Коцюбайло остался среди "правосеков" и поехал воевать в Донбасс. Перед этим прошёл курс обучения на военно-тренировочной базе ВСУ "Десна". В 2014 году командовал взводом добровольцев и получил тяжёлое ранение при разрыве танкового снаряда в районе посёлка Пески Донецкой области. После лечения вернулся в зону АТО, где принял командование 1-й ОШР ДУК ПС. Рота входит в 58-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Выговского и базируется в Авдеевке, откуда восемь лет обстреливается Донецк.

Вместе с ним воюет и его подруга Алина Михайлова, которая сначала возглавляла медицинскую службу "Улаф", затем управляла беспилотником "Валькирия" и занимала должность ротного пресс-секретаря.

Молодая парочка популярна у иностранных журналистов. Например, в Авдеевку приезжал журналист The New York Times, который увидел волка, приручённого нацистом. "Правосек" пошутил, что этого волка он специально откармливает костями убитых русских детей. Юмор американцу понравился. Газета The New York Times тогда опубликовала комплиментарный материал, где помимо всего прочего рассказывалось, что "правосеки" демонстративно ведут миномётные обстрелы в нарушение Минских договорённостей.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитро Коцюбайло

После этого интервью Коцюбайло проснулся знаменитым. Популярность помогла ему назвать роту своим псевдонимом — сейчас она именуется "Волки да Винчи". Стоит отметить, что, несмотря на поддержку журналистов, в среде украинских нацистов Коцюбайло авторитетом не пользуется — из-за специфической внешности. Его считают этническим цыганом.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитро Коцюбайло

В 2020 году Коцюбайло вошёл в президиум "Правого сектора"*. А в прошлом году нацист и вовсе получил из рук президента Владимира Зеленского звезду героя Украины — прямо в сессионном зале Верховной рады, в присутствии депутатов. Награда была приурочена к восьмой годовщине создания "Правого сектора"*. Чикатило стал первым добровольцем-нацистом, получившим столь значимую награду.

Владимир Зеленский и Дмитрий Коцюбайло. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитро Коцюбайло

Киевляне отмечали, что приехавший в столицу Украины Чикатило вёл себя дерзко: из Донбасса нацист привёз трофейный автомат с подствольником, взятый у убитого ополченца, и ходил с ним прямо по улицам, демонстративно заявляя сотрудникам полиции, что документы на оружие ему не нужны.

P. S.

Российские силовики ведут охоту на подобных лидеров украинских нацистов. Если Коцюбайло не уничтожат во время специальной операции, то обязательно задержат и призовут к ответу за преступления против мирных жителей Донбасса.

* Организация запрещена на территории РФ.

Авторы Станислав Сенькин