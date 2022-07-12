Как команданте Майдана Дмитрий Ярош опять повёл нацистов в бой Дмитрий Ярош прославился после Майдана 2014-го, когда организовал "Правый сектор"* и собрал туда ярых нацистов. В России на него завели уголовное дело, его ищут силовики. Где он сейчас? 45382 45382 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Sergii Kharchenko / NurPhoto

— Это наша украинская земля, и если так надо, то будем обстреливать, — так отреагировал на одну из новостей о ночном обстреле ВСУ Херсона небезызвестный "команданте Майдана" Дмитрий Ярош, который всегда славился своим радикализмом.

На днях он призывал Украину вступить в войну с Белоруссией на стороне Польши. Что касается России, то для Яроша она остаётся "вековечным врагом" и "имперским чудовищем" во главе с "сатанинской Москвой".

Ещё весной 2014 года за призывы к террору против России Следственный комитет РФ возбудил против Яроша уголовное дело по вторым частям статей 205.2 УК и 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершённые с использованием средств массовой информации).

Русскоговорящий бандеровец

Ярош родился 30 сентября 1971 года в городе Днепродзержинске (ныне Каменское) Днепропетровской области в русскоговорящей семье. В 1988 году окончил среднюю школу № 24, после чего вступил в Народное движение Украины, известное также как "Рух". В организацию тогда ещё входили разные люди, желающие перемен.

Дмитрий Ярош. Фото © dsnews.ua

С 1989 по 1991 год Ярош служил срочником в Советской армии. После дембеля ничем не занимался, пока не впечатлился деятельностью доцента Дрогобычского педуниверситета Василия Иванишина. В 1993 году он основал организацию "Тризуб" имени Степана Бандеры* — силовое крыло Конгресса украинских националистов (КУН), костяк которой составили убеждённые бандеровцы из Организации украинских националистов — ОУН(б), чьим первым лидером был сам Бандера.

О Яроше ничего не было слышно до 1994 года, пока тот не появился в списках членов-учредителей "Тризуба". В своей деятельности современные бандеровцы практически копировали стиль ОУН. Например, сам Ярош до 1996 года прошёл обкатку, руководя Камянским отрядом, Сичеславским областным отрядом, Днепровским куренём и Надднепрянским кошем. "Курени" и "отряды" — это боевые единицы ОУН.

"Тризуб" был раскручен благодаря старой бандеровке Ярославе Стецько — вдове видного лидера ОУН Ярослава Стецько. Через ряд структур организация получала гранты от западных проукраинских организаций и имела выход на европейские и американские спецслужбы. Члены организации боролись за украинское соборное независимое государство (укр. Українська соборна самостійна держава, УССД), руководить которым должен был некий "Национальный орден", под которым нацисты подразумевали себя.

Дмитрий Ярош и украинский политик, общественный деятель, руководитель ОУН(б) Ярослава Стецько, лагерь ВО "Тризуб". Фото © dsnews.ua

Стоит отметить, что в этой среде были планы захвата российских территорий — Кубани, Ставрополья, Донщины (Ростовской области) и Воронежа. Несмотря на обретение Украиной независимости, члены "Тризуба" воспринимали правящие режимы Леонида Кравчука и Леонида Кучмы как "антинациональные", считая, что страна до сих пор находится во внутренней оккупации.

Националистов поддерживали спецслужбы Украины. Известно, что глава СБУ в 2006–2010 годах Валентин Наливайченко лично курировал "Тризуб" и даже породнился с Ярошем через кумовство. В 2014 году экс-руководитель СБУ Александр Якименко сообщал, что Наливайченко был завербован Центральным разведывательным управлением США в 90-е годы, когда работал генеральным консулом украинского посольства в Вашингтоне.

Рождение "Правого сектора"*

Именно кураторство со стороны СБУ помогло Ярошу стать самой настоящей звездой Майдана. Часть протестующих считала, что нужно ограничиться мирными протестами, другая часть — фанаты, ультранационалисты и другие радикалы — были за националистическую революцию и назывались "Правым сектором". Именно бойцы "Тризуба" стали доминировать в этом секторе. Ярошу удалось организовать эту разрозненную радикальную массу и на волне популярности, которая пришла к нему после ожесточённых уличных столкновений, на короткое время добиться настоящей власти.

Борьба за денежные потоки (около $20 млн в неделю, поступавших на Майдан из Посольства США) привела украинских националистов к расколу. И на фоне конфликта между Социал-национальной ассамблеей Андрея Билецкого и "Тризубом" вечером 27 января 2013 года Ярош и двое других лидеров "Тризуба" обратились к власти с требованиями, заявив о себе как о самостоятельной политической силе. Это был звёздный час Яроша, на Майдане он, что называется, "зашёл" и не сходил с экранов телевизоров.

Члены и сторонники политической партии "Правый сектор" на митинге на Майдане Незалежности в Киеве. Фото © Getty Images / NurPhoto

После краха режима Януковича Ярош требовал назначить его вице-премьером по вопросам правоохранительных органов, но вместо этого ему предложили должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которой бандеровец погнушался.

В июле 2014 года политик объявил о создании на базе "Правого сектора" одноимённого "Добровольческого украинского корпуса" (ДУК), участвовавшего в столкновениях в Донбассе. В апреле 14-го бойцы "Правого сектора" спровоцировали столкновение с ополченцами под Славянском. Сам Ярош также отчитывался в соцсетях о своём участии в военных действиях. В 2015 году он был ранен в сражениях за донецкий аэропорт.

С 2014 по 2019 год Ярош был народным депутатом Украины. Крайне неудачно участвовал в президентских выборах. Интересно, что при регистрации в ЦИК Ярош подал декларацию, согласно которой он за год заработал чуть больше 800 гривен, но при этом уплатил необходимый залог в 2,5 млн гривен. В конце 2015 года Ярош заявил о выходе из "Правого сектора" на фоне скандала, когда его не очень громко, но всё же обвинили в краже партийных денег. Незадолго до этого поста главы СБУ лишился бессменный куратор и кум Яроша — Валентин Наливайченко.

Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош (в центре) во время народного вече на площади Независимости в 2015 году. Фото © ТАСС / Сергей Резник

В 2016 году Ярош объявил о создании новой политической силы "Гражданского действия Яроша" (по-украински — ДIЯ), объединяющей националистов, национал-демократов, либералов. Также он сам себя назначил командующим так называемой Украинской добровольческой армии, члены которой подозреваются в совершении военных преступлений в Донбассе. В тот период он отметился и резкими высказываниями в адрес нового президента:

— Зеленский будет висеть на каком-то дереве на Крещатике — если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли.

После того как добробаты сложили оружие, последними в сентябре 2019-го разоружились под камеры и покинули Донбасс именно бойцы Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша.

После 24 февраля

За год до начала специальной операции главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил Яроша советником. По данным источника Лайфа, бандеровец должен был обеспечивать смычку нацистских подразделений и добровольческих батальонов с ВСУ в готовящемся наступлении Украины на Донбасс.

В настоящее время Ярош реанимировал свою Украинскую добровольческую армию.

Ярош организовал преследование православного духовенства Московского патриархата в Донбассе. Он давно считает любого священника УПЦ МП вражеским агентом, занимающимся антигосударственной деятельностью. И призывает поступать с ними по законам военного времени, под чем подразумеваются расстрелы инакомыслящих из числа мирных жителей, что подпадает под определение военных преступлений.

Мужчина несёт плакат с портретом Дмитрия Яроша из крайне правой партии "Правый сектор" во время так называемого марша "Бессмертного полка" в Киеве. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

Дмитрий Ярош состоит в браке, представляясь примерным семьянином — с супругой Ольгой у него трое детей. Его доходы до сих пор представляют собой тайну, официально он возглавляет лишь свои организации. Сам Ярош рассказывал, что работал вахтенным способом на "Ноябрьскнафтогазе", ремонтировал электродвигатели на Днепровском меткомбинате и даже торговал на базаре, продавая связанные женой детские кофточки. Однако, скорее всего, деньги ему приходили с крышевания и рейдерства, в которых со времён "Тризуба" участвовали подвластные ему боевики.

P.S.

Расследование уголовного дела в России против Яроша продолжается. За ним охотится спецназ, и можно не сомневаться в том, что российские силовики его обязательно найдут и призовут к ответу за преступления.

*Деятельность организации на территории Российской Федерации запрещена.

Фото © ТАСС / Максим Никитин Почему Дмитрий Ярош ненавидит Россию? 0 Он идейный русофоб Ярош — идейный борец, но пока ему платят Ярош выполняет задания спецслужб

Авторы Станислав Сенькин