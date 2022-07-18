Чем опасны для России норвежско-американские ракетные комплексы NASAMS Украина всеми силами пытается заткнуть дыры в противовоздушной обороне, образовавшиеся ещё в первые дни спецоперации. Сейчас Киев возлагает надежду на натовские оперативные ЗРК NASAMS. 28728 28728 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Outisnn

Оружие НАТО на Украине: Последние новости по поставкам

16 июля стало известно, что Запад передаст Украине две батареи норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Буквально накануне министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил своих союзников за помощь, однако не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он "не ракетчик, а юрист". Напомним, что в конце июня США анонсировали передачу Украине ЗРК среднего радиуса действия NASAMS, а в начале июля представитель Пентагона пообещал, что данные комплексы окажутся на поле боя в ближайшие месяцы. Они вошли в очередной пакет военной помощи Запада Украине на 820 млн долларов.

В первые сутки проведения спецоперации ВКС РФ наносили массированные удары по основным и запасным аэродромам, по радиолокационным постам, по пунктам управления ПВО ВСУ, а также узлам связи. Вследствие этого система ПВО Украины была децентрализована и перестала действовать как единая боевая система. В частности, почти полностью выведена из строя объектовая часть ПВО. Осталась в основном мобильная (или войсковая) часть комплексов противовоздушной обороны. Это ЗРК С-300ПТ, самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук" и автоматизированный войсковой ЗРК "Оса".

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса". Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Уцелевшие в ходе ударов крылатыми ракетами "Калибр" украинские "Буки" и С-300 отодвинули к самым важным стратегическим объектам на Украине. Сейчас С-300 прикрывают в основном центральные и западные регионы страны, включая направления, через которые в страну доставляется зарубежная военная помощь. Однако восточная часть украинской ПВО — сплошная прореха в обороне, размер которой продолжает увеличиваться. После уничтожения словацких ЗРК С-300 ВСУ махнули рукой на плотное прикрытие собственных войск в Донбассе, отдав это дело на откуп советским ЗРК "Оса" и "Бук". Однако существует вероятность, что перед началом штурма Славянска и Краматорска остатки ПВО ВСУ будут уничтожены.

ЗРК NASAMS — характеристики: дальность стрельбы, боеприпасы

NASAMS — передвижной зенитно-ракетный комплекс, разработанный норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace ("дочка" концерна Kongsberg Gruppen) совместно с американской фирмой Raytheon. Это система ПВО малого и среднего радиуса действия, однако одна из самых эффективных в своём классе.

NASAMS пришёл на смену ЗРК Improved Hawk, принятому на вооружение армией Норвегии в середине 90-х. Используется армиями Норвегии, США, Нидерландов, Испании, Литвы, Финляндии.

По мнению военных экспертов, возможно, Киев получит NASAMS 2 — обновлённую версию системы (всего же существует три поколения, последнее — NASAMS 3), которая была разработана в нулевых и введена в эксплуатацию в 2006 году. Дальность поражения комплекса составляет 20–40 км, высота поражения — до 21 км, вероятность поражения цели одной ракетой — 0,85, что для ПВО вполне неплохо.

Как пояснил Лайфу военный эксперт Алексей Леонков, ЗРК NASAMS имеет свои ограничения.

— Во-первых, по своим характеристикам это средство обороны, а не нападения. NASAMS уступает нашим комплексам ближней и средней дальности. Как они заявляют, он может бороться с маневрирующими целями, но, опять же, на практике этот комплекс не применялся, — подчеркнул военный аналитик.

Всего Киев получит две батареи норвежских ЗРК, это 18 пусковых установок — по девять в каждой батарее.

Ранее предполагалось, что Украине будут переданы три батареи: две — от США и одна — от Норвегии. Судя по заявлению представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская армия получит базовые варианты ЗРК NASAMS, имеющие ограниченную дальность поражения.

В батарею входит три огневых взвода, вооружённых 54 ракетами. Стандартная ракета AMRAAM для комплекса NASAMS имеет горизонтальную дальность пуска до 25 км, что делает комплекс таким же эффективным, как российский ЗРК "Бук", однако мобильности у норвежско-американского ЗРК практически нет. Он может передвигаться с места на место, но прикрывать такие районы, как Краматорск и Славянск, маневрируя вместе с войсками, уже не способен.

Норвежский ЗРК NASAMS. Фото © Wikipedia / Soldatnytt

Зачем НАТО поставляет оружие на Украину

По сути, NASAMS — локальная система ПВО, но у неё нет возможности защищать объекты от серьёзных ударов.

— Это ракеты среднего радиуса действия, класса "воздух – воздух". Дальность действия — около 40 км. По характеристикам примерно соответствуют "Буку", — отмечает военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков. Только, в отличие от "Бука", ЗРК NASAMS базируется в одном месте.

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что коренного перелома от зенитно-ракетных комплексов NASAMS ждать не стоит — слишком мало Запад их передал. К тому же оружие ещё нужно довезти до места применения, при этом никто не гарантирует, что украинское командование не продаст их на чёрном рынке, как делало это ранее. В любом случае украинский фронт слишком широк, для защиты одного района требуется батарея ПВО из 30–40 пусковых установок. Эксперты предполагают, что с помощью NASAMS Киев попытается заткнуть дыры в ПВО и, может быть, прикрыть наиболее важные цели на западе Украины. Для НАТО это очередная попытка сковать ВКС России, а заодно проверить данный комплекс в реальных боевых действиях.

16 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном риске ошибочного ракетного удара Украины по Европе данными комплексами, который связан с некомпетентностью киевского режима.

— Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Запуск ракеты с норвежского ЗРК NASAMS. Фото © Wikipedia / Ministerie van Defensie

И всё-таки, если допустить, что украинское командование не продаст новые зенитно-ракетные комплексы налево, а ВКС России не успеют уничтожить их до поступления в распоряжение ВСУ, чем в таком случае могут грозить ЗРК NASAMS, какие трудности создадут для российской авиации?

В первую очередь для борьбы с NASAMS подойдут средства РЭБ, имеющиеся у России в наличии. Они способны сбить вражеские ракеты с курса. По словам военного эксперта Константина Сивкова, пока не ясно, где эти батареи могут выставить.

— Главная угроза состоит в том, что мы не знаем, в каких городах будут стоять эти ракеты. Соответственно, это создаст проблему при создании радиоэлектронного подавления этих батарей, — поделился эксперт.

Однако, по его словам, выявление и поражение данных комплексов станет просто очередной задачей для наших военных, для её решения есть соответствующее вооружение наступательного характера.

К тому же нижняя граница зоны поражения у ЗРК NASAMS — 30 метров. Тактические крылатые ракеты способны огибать рельеф на высоте от 15 до 25 метров, и NASAMS оказывается в этом случае уязвим. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, остановить российские ОТРК "Искандер" ракеты NASAMS точно не смогут. А имеющиеся в наличии С-400 и С-500 не оставляют норвежско-американским ракетам шансов.

Фото © Shutterstock Изменят ли два батальона ЗРК NASAMS расстановку сил в российско-украинском конфликте? 0 Нет, погоды они не делают от слова "совсем" Существенного перелома не будет, но трудности для РА возможны Эти комплексы и до передовой, скорее всего, не доедут

Авторы Евгений Жуков