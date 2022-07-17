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Регион
Опубликовано 17 июля 2022, 15:13

Медведев: Запад должен понимать, что Россия в любом случае достигнет целей "Операции Z"

Западные страны, которые поддерживают Киев деньгами и оружием, должны осознать, что Россия всё равно достигнет поставленных целей спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что цели России в рамках СВО — а это устранение военной угрозы для РФ, денацификация украинского руководства и демилитаризация страны — будут достигнуты в любом случае.

"Я думаю, что это в какой-то момент осознают и те, кто сегодня подкармливает этот режим, кто даёт деньги и поставляет [Киеву] военную технику для того, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно, поскольку это (деэскалация. — Прим. Лайфа) не в интересах Европы в целом", — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ также выразил надежду на то, что однажды это осознают как лидеры ЕС, так и те, кто принимает решения в Киеве, "хотя надежда на это довольно слабая".

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Как сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу, главными приоритетами в ходе "Операции Z" на сегодняшний день являются сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения. Она продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, уточнил глава МО.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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