Западные страны, которые поддерживают Киев деньгами и оружием, должны осознать, что Россия всё равно достигнет поставленных целей спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что цели России в рамках СВО — а это устранение военной угрозы для РФ, денацификация украинского руководства и демилитаризация страны — будут достигнуты в любом случае.

"Я думаю, что это в какой-то момент осознают и те, кто сегодня подкармливает этот режим, кто даёт деньги и поставляет [Киеву] военную технику для того, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно, поскольку это (деэскалация. — Прим. Лайфа) не в интересах Европы в целом", — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ также выразил надежду на то, что однажды это осознают как лидеры ЕС, так и те, кто принимает решения в Киеве, "хотя надежда на это довольно слабая".