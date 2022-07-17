Медведев пообещал Украине "очень быстрый" Судный день в случае нападения на Крым
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае атаки на Крым для Киева моментально наступит Судный день без какого-либо шанса на укрытие. Об этом он заявил на встрече с ветеранами в Волгограде.
Комментируя высказывания со стороны представителей украинских властей об ударе по Крымскому мосту, Медведев назвал их "экзальтированными кровавыми клоунами", которые периодически выскакивают с какими-то заявлениями и пытаются угрожать России.
"В случае если что-то подобное произойдёт, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжёлый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию", — заявил зампред Совбеза РФ.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". За последние сутки это уже второе заявление со стороны Киева, в котором содержится угроза ударить по мосту. Ранее подобная угроза прозвучала от генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко. Транспортная артерия, по его словам, является целью номер один для украинских военнослужащих.
Getty Images / Milos Miskov / Anadolu Agency