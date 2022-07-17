Медведев пообещал Украине "очень быстрый" Судный день в случае нападения на Крым

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае атаки на Крым для Киева моментально наступит Судный день без какого-либо шанса на укрытие. Об этом он заявил на встрече с ветеранами в Волгограде.

Комментируя высказывания со стороны представителей украинских властей об ударе по Крымскому мосту, Медведев назвал их "экзальтированными кровавыми клоунами", которые периодически выскакивают с какими-то заявлениями и пытаются угрожать России.

"В случае если что-то подобное произойдёт, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжёлый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию", — заявил зампред Совбеза РФ.