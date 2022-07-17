Украинские проститутки вытесняют румынок со скандинавского рынка

Сотрудники полиции раскрыли преступные сети борделей в Швеции и Норвегии, основными "работницами" которых были гражданки Украины. Об этом пишет NRK.

Существование подобных заведений уже не для кого не новость, однако инспектор Стокгольмской полиции Симон Хегстрем был удивлён числу девушек из Украины: ранее численное превосходство проституток было на стороне румынок. Как отметил правоохранитель, гражданки Незалежной не обращались за помощью или за убежищем. Хегстрем предположил, что на занятие проституцией украинок подтолкнуло обострение конфликта на родине.

По данным адвоката полиции Йенса Анденеса, за полтора года в Норвегию въехало порядка 200 девушек разного возраста. Причём некоторые из них предоставляли услуги интимного характера и в других странах.

Также удалось выявить организаторов публичного дома в Осло. Ими стали 30-летний норвежец и его 50-летняя жена с Украины, которая и управляла всей сетью. Всего в притоне находилось порядка 100 работающих женщин. Стоит отметить, что три из них признаны потерпевшими по делу о торговле людьми. Данную проблему посчитали крайне серьёзной в Министерстве юстиции Норвегии. Как отметил секретарь ведомства Ханс Петтер Осен, пострадавшим необходимо оказывать посильную помощь, а преступников — наказывать.