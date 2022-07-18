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Опубликовано 18 июля 2022, 06:18

Шойгу дал указание группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции группировки "Восток" дал указание командующему Рустаму Мурадову приоритетно уничтожать дальнобойное оружие ВСУ. Об этом сказано в сообщении Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника", — говорится в релизе.

В Минобороны уточнили, что из этих орудий ВСУ ведут обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и осуществляют намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми.

Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Восток"
Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Восток"

Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу проинспектировал участвующие в "Операции Z" группировки войск России "Юг" и "Центр".

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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