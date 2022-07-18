Песков: Россия, в отличие от Украины, не наносит удары по гражданской инфраструктуре
Российские вооружённые силы в ходе специальной военной операции на Украине стараются избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди мирного населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого был в понедельник показан в эфире "России 24". Он напомнил, что есть приказ верховного главнокомандующего действовать очень аккуратно.
"Президент Путин неоднократно подчёркивал, что наши Вооружённые силы имеют чёткий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения. Поэтому Вооружённые силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что специальная военная операция завершится после того, как все её цели будут достигнуты, а главным критерием здесь выступает не соответствие каким-то временным рамкам, а эффективность.
Ранее представитель Кремля в беседе с журналистами подчёркивал, что специальная военная операция идёт не против жителей страны, а против режима, при этом многие украинцы хотят стать гражданами России.