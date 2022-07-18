В ДНР получили подтверждение вины ВСУ во взрыве в драмтеатре Мариуполя

Власти Донецкой Народной Республики в ходе расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя подтвердили причастность к нему Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

"Власти ДНР располагают достоверными данными, установленными в ходе расследования, которые свидетельствуют о том, что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошёл по вине украинских военных", — сказал собеседник агентства.

При этом Генпрокуратура республики пообещала прокомментировать информацию позднее.