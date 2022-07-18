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Опубликовано 18 июля 2022, 08:26

В ДНР получили подтверждение вины ВСУ во взрыве в драмтеатре Мариуполя

ТАСС: В ДНР подтвердили причастность ВСУ к взрыву драмтеатра в Мариуполе

Власти Донецкой Народной Республики в ходе расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя подтвердили причастность к нему Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

"Власти ДНР располагают достоверными данными, установленными в ходе расследования, которые свидетельствуют о том, что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошёл по вине украинских военных", — сказал собеседник агентства.

При этом Генпрокуратура республики пообещала прокомментировать информацию позднее.

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Напомним, 16 марта в Минобороны России сообщили, что здание театра в Мариуполе заминировали и взорвали боевики "Азова", однако Киев обвинял в произошедшем российских военных. По данным военного ведомства, в этот день российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с ударами по наземным целям в черте города. При этом украинская версия рассыпалась и благодаря опрошенным очевидцам.

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ТАСС / Егор Алеев

Григорий Воронцов
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