Украинская версия "удара" по драмтеатру Мариуполя рассыпалась благодаря очевидцам
По словам местных жителей, украинские военные устанавливали в этом районе растяжки, а у одного из бойцов был при себе переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Жители Мариуполя раскрыли новые подробности подрыва драмтеатра. Видео © LIFE
В Мариуполе перед взрывом в здании драмтеатра, который произошёл 16 марта, не было слышно ни ракет, ни самолётов, хотя в Киеве заявляли, что удар по зданию был якобы нанесён российской авиацией. Об этом Лайфу сообщили очевидцы, которые проживают в расположенных по соседству домах. Эти люди уверены, что драматический театр был разрушен в результате подрыва, перед которым они успели ощутить "дрожь земли".
"Вся земля задрожала. Самолёта и близко не было. 100 процентов не самолёт", — рассказали местные жители Лайфу.
По их словам, до взрыва украинские военные устроили поблизости склад, ставили в районе драмтеатра растяжки. Местные не сразу поняли, что именно делают силовики. У одного из них был переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.
В Минобороны России и ранее сообщали, что здание театра в Мариуполе заминировали и взорвали боевики "Азова", однако Киев обвинял в произошедшем российских военных. По данным военного ведомства, днём 16 марта российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с ударами по наземным целям в черте города.
LIFE