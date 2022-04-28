Украинская версия "удара" по драмтеатру Мариуполя рассыпалась благодаря очевидцам

По словам местных жителей, украинские военные устанавливали в этом районе растяжки, а у одного из бойцов был при себе переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Жители Мариуполя раскрыли новые подробности подрыва драмтеатра. Видео © LIFE

В Мариуполе перед взрывом в здании драмтеатра, который произошёл 16 марта, не было слышно ни ракет, ни самолётов, хотя в Киеве заявляли, что удар по зданию был якобы нанесён российской авиацией. Об этом Лайфу сообщили очевидцы, которые проживают в расположенных по соседству домах. Эти люди уверены, что драматический театр был разрушен в результате подрыва, перед которым они успели ощутить "дрожь земли".

"Вся земля задрожала. Самолёта и близко не было. 100 процентов не самолёт", — рассказали местные жители Лайфу.

По их словам, до взрыва украинские военные устроили поблизости склад, ставили в районе драмтеатра растяжки. Местные не сразу поняли, что именно делают силовики. У одного из них был переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.