ВС РФ высокоточными ракетами поразили пункт временной дислокации наёмников "иностранного легиона"
Не менее 250 наёмников из так называемого иностранного легиона были уничтожены в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, целью ударов был пункт временной дислокации наёмников.
"Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей", — отметил представитель военного ведомства.
Напомним, что Верховный суд ДНР уже вынес приговор некоторым иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.