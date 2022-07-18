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Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 09:36
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ВС РФ высокоточными ракетами поразили пункт временной дислокации наёмников "иностранного легиона"

Не менее 250 наёмников из так называемого иностранного легиона были уничтожены в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, целью ударов был пункт временной дислокации наёмников.

"Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей", — отметил представитель военного ведомства.

Раскрыты размеры "гонораров" иностранных наёмников в ВСУ
Раскрыты размеры "гонораров" иностранных наёмников в ВСУ

Напомним, что Верховный суд ДНР уже вынес приговор некоторым иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.

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Алексей Берковиц
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