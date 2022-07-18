ВС РФ высокоточными ракетами поразили пункт временной дислокации наёмников "иностранного легиона"

Не менее 250 наёмников из так называемого иностранного легиона были уничтожены в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, целью ударов был пункт временной дислокации наёмников.