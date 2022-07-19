На Украине проводят принудительную мобилизацию, чтобы восполнить потери
МО РФ: Киев проводит принудительную мобилизацию для восполнения потерь в личном составе
На Украине проводят принудительную мобилизацию жителей городов Артёмовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населённых пунктов, чтобы восполнить значительные потери. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесённых 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артёмовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населённых пунктов", — сказал он.
Конашенков добавил, что у местных изымают транспортные средства, чтоб укомплектовать соединения.
Ранее Лайф рассказывал, что Украина решила силой мобилизовать проживающих за рубежом граждан. По словам политолога, в особенности под угрозой находятся украинцы, проживающие в странах Ближнего Востока и арабских государствах.
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