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Опубликовано 19 июля 2022, 09:21

На Украине проводят принудительную мобилизацию, чтобы восполнить потери

МО РФ: Киев проводит принудительную мобилизацию для восполнения потерь в личном составе

На Украине проводят принудительную мобилизацию жителей городов Артёмовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населённых пунктов, чтобы восполнить значительные потери. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесённых 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артёмовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населённых пунктов", — сказал он.

Конашенков добавил, что у местных изымают транспортные средства, чтоб укомплектовать соединения.

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Ранее Лайф рассказывал, что Украина решила силой мобилизовать проживающих за рубежом граждан. По словам политолога, в особенности под угрозой находятся украинцы, проживающие в странах Ближнего Востока и арабских государствах.

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Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Варвара Романова
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