На Украине проводят принудительную мобилизацию, чтобы восполнить потери

На Украине проводят принудительную мобилизацию жителей городов Артёмовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населённых пунктов, чтобы восполнить значительные потери. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесённых 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артёмовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населённых пунктов", — сказал он.

Конашенков добавил, что у местных изымают транспортные средства, чтоб укомплектовать соединения.