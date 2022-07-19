ВКС России уничтожили до 200 бойцов "Правого сектора"

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по местам нахождения бойцов нацформирования "Правый сектор"* в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в населённом пункте Камышеваха Запорожской области поражён пункт временной дислокации нацистского формирования "Правый сектор", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, в результате удара было ликвидировано до 200 националистов.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации уничтожили до 200 бойцов формирования "Кракен", в том числе более 50 иностранных наёмников.