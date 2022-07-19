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Регион
Опубликовано 19 июля 2022, 03:57

Следствие ДНР выяснило причину взрыва в мариупольском драмтеатре

Следователи из Донецкой Народной Республики выяснили, что причиной взрыва в драматическом театре в Мариуполе стал подрыв здания изнутри. Утверждения о российском авиаударе являются фейком. Об этом заявил начальник СУ генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

"Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведённые экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошёл внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов", — рассказал Куцурубенко РИА "Новости".

Как отметил начальник управления, утверждения киевского режима и Европы о том, что Россия нанесла по театру авиаудар, являются ложью и фейком. Скорее всего, взрыв здания произвели с помощью некоего безоболочного взрывного устройства, сообщил он.

В уголовном деле также имеются показания, что за несколько дней до взрыва неизвестные в военной форме занесли в здание какие-то ящики, отметил начальник управления. Куцурубенко не исключает, что именно эти ящики и сдетонировали.

Экспертиза подтвердила, что драмтеатр Мариуполя взорвали изнутри
Экспертиза подтвердила, что драмтеатр Мариуполя взорвали изнутри

Напомним, 16 марта в Минобороны России сообщили, что здание театра в Мариуполе заминировали и взорвали боевики "Азова", однако Киев обвинял в произошедшем российских военных. В тот день российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с ударами по наземным целям в черте города. При этом украинская версия рассыпалась и благодаря опрошенным очевидцам.


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ТАСС / Егор Алеев

Светлана Шумакова
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