Следствие ДНР выяснило причину взрыва в мариупольском драмтеатре

Следователи из Донецкой Народной Республики выяснили, что причиной взрыва в драматическом театре в Мариуполе стал подрыв здания изнутри. Утверждения о российском авиаударе являются фейком. Об этом заявил начальник СУ генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

"Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведённые экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошёл внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов", — рассказал Куцурубенко РИА "Новости".

Как отметил начальник управления, утверждения киевского режима и Европы о том, что Россия нанесла по театру авиаудар, являются ложью и фейком. Скорее всего, взрыв здания произвели с помощью некоего безоболочного взрывного устройства, сообщил он.