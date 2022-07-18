Экспертиза подтвердила, что драмтеатр Мариуполя взорвали изнутри

Экспертиза, проведённая на месте взрыва в драмтеатре Мариуполя, показала, что детонация 16 марта произошла изнутри помещения. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв. Он уточнил, что за три-четыре дня до этого военнослужащие ВСУ заносили в здание ящики со взрывчаткой.

"Когда они заносили эти ящики и подсоединяли какие-то проводки, видимо, что-то пошло не по плану, и взрыв состоялся. Только взрыв состоялся не извне, а изнутри", — сказал Киселёв в эфире телеканала "Соловьёв. Live".

Как отметил помощник главы МВД ЛНР, ящики были небольшие, как под патроны, размером примерно 50 на 50 сантиметров.

Как ранее писал Лайф, в ДНР подтвердили причастность ВСУ к взрыву драмтеатра в Мариуполе. Уже тогда было заявлено, что власти республики располагают достоверными данными, установленными в ходе расследования.