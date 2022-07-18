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Опубликовано 18 июля 2022, 20:58

Экспертиза подтвердила, что драмтеатр Мариуполя взорвали изнутри

МВД ЛНР: Экспертиза показала, что взрыв в театре Мариуполя произошёл изнутри

Экспертиза, проведённая на месте взрыва в драмтеатре Мариуполя, показала, что детонация 16 марта произошла изнутри помещения. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв. Он уточнил, что за три-четыре дня до этого военнослужащие ВСУ заносили в здание ящики со взрывчаткой.

"Когда они заносили эти ящики и подсоединяли какие-то проводки, видимо, что-то пошло не по плану, и взрыв состоялся. Только взрыв состоялся не извне, а изнутри", — сказал Киселёв в эфире телеканала "Соловьёв. Live".

Как отметил помощник главы МВД ЛНР, ящики были небольшие, как под патроны, размером примерно 50 на 50 сантиметров.

В ЛНР назвали возможную причину взрыва драмтеатра в Мариуполе
В ЛНР назвали возможную причину взрыва драмтеатра в Мариуполе

Как ранее писал Лайф, в ДНР подтвердили причастность ВСУ к взрыву драмтеатра в Мариуполе. Уже тогда было заявлено, что власти республики располагают достоверными данными, установленными в ходе расследования.

Напомним, 16 марта в Минобороны России сообщили, что здание театра в Мариуполе заминировали и взорвали боевики "Азова", однако Киев обвинял в произошедшем российских военных. В тот день российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с ударами по наземным целям в черте города. При этом украинская версия рассыпалась и благодаря опрошенным очевидцам.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Арина Родионова
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