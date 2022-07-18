В ЛНР назвали возможную причину взрыва драмтеатра в Мариуполе

Украинские боевики могли изнутри взорвать здание драмтеатра в Мариуполе с помощью большого количества ящиков со взрывчаткой. Об этом заявил помощник министра иностранных дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Взрыв был изнутри этого театра. <...> За два-три дня волонтёры, военнослужащие ВСУ затаскивали ящики. Ящиков было 67 или 68, ящики были небольшого размера — от трёх до четырёх килограммов взрывчатки. Возможно, там были ещё боеприпасы, мины, это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, был очень мощный", — сказал он.

По словам Киселёва, под завалами погибло 14 человек, из которых трое были волонтёрами, а 11 — бойцами украинской армии. Он уточнил, что взрыв произошёл, когда они пытались "привязать какие-то проводки, детонирующие устройства поставить, но что-то пошло не так".

Помощник министра иностранных дел ЛНР добавил, что окончательные результаты расследование вскоре будут опубликованы.