В ЛНР назвали возможную причину взрыва драмтеатра в Мариуполе
МВД ЛНР: Причиной взрыва драмтеатра в Мариуполе могла стать детонация взрывчатки ВСУ
Украинские боевики могли изнутри взорвать здание драмтеатра в Мариуполе с помощью большого количества ящиков со взрывчаткой. Об этом заявил помощник министра иностранных дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
"Взрыв был изнутри этого театра. <...> За два-три дня волонтёры, военнослужащие ВСУ затаскивали ящики. Ящиков было 67 или 68, ящики были небольшого размера — от трёх до четырёх килограммов взрывчатки. Возможно, там были ещё боеприпасы, мины, это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, был очень мощный", — сказал он.
По словам Киселёва, под завалами погибло 14 человек, из которых трое были волонтёрами, а 11 — бойцами украинской армии. Он уточнил, что взрыв произошёл, когда они пытались "привязать какие-то проводки, детонирующие устройства поставить, но что-то пошло не так".
Помощник министра иностранных дел ЛНР добавил, что окончательные результаты расследование вскоре будут опубликованы.
Напомним, 16 марта в Минобороны России сообщили, что здание театра в Мариуполе заминировали и взорвали боевики "Азова", однако Киев обвинял в произошедшем российских военных. По данным военного ведомства, в этот день российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с ударами по наземным целям в черте города. При этом украинская версия рассыпалась и благодаря опрошенным очевидцам.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ