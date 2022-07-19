50 тонн гумпомощи из России доставили в Харьковскую область
Минобороны РФ: Военные доставили 50 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Очередную партию гуманитарной помощи доставили в освобождённые населённые пункты в Харьковской области. Около 50 тонн груза отвезли на автомобилях МЧС в сопровождении военной полиции. Минобороны РФ показало на видео, как это происходило.
Доставка гумпомощи из РФ в Харьковскую область. Видео © Telegram-канал / Минобороны РФ
"В сопровождении военной полиции Вооружённых сил Российской Федерации гуманитарная помощь общим объёмом около 50 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области", — сообщили в Министерстве обороны РФ.
На кадрах, предоставленных ведомством, видно, какая колонна была задействована в доставке. В коробках и мешках — питьевая вода и продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости.
На представленных кадрах видно, что местным жителям приходится искать убежища в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Ранее Лайф писал, что воронежские общественники отправили в Херсон медикаменты и детские рисунки для военных. Машину отправил "Совет отцов" совместно с местными предпринимателями.