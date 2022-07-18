Воронежские общественники отправили в Херсон медикаменты и детские рисунки для военных

Воронежский Совет отцов совместно с местными предпринимателями отправил машину медикаментов в Херсон для центра гуманитарной помощи "Единой России". Общественники добавили к грузу различные изделия медицинского назначения, а юные воронежцы подготовили для российских военных рисунки.

Андрей Згонников и Владимир Будников, являющиеся руководителями местного Совета отцов, собрали наиболее часто встречающиеся медикаменты среди запросов жителей: препараты от давления, сердечные средства, витамины для детей и взрослых, обезболивающие, успокоительные.

"Более 60 наименований препаратов отправили нам общественники и предприниматели, за что я им очень благодарен. Это как раз те ходовые лекарства, которые довольно быстро заканчиваются, а спрос на них высокий", — рассказал депутат Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.

Гуманитарный груз доставили из Воронежа в Крым, откуда его переправят в Херсон. Медикаменты будут выдавать жителям в центре гуманитарной помощи, а также частично развезут по населённым пунктам Херсонской области вместе с продуктовой помощью.