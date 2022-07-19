ВС РФ уничтожили в Одесской области хранилища с боеприпасами к западному оружию

Вооружённые силы РФ уничтожили хранилища с боеприпасами к оружию, которое Запад поставляет на Украину. Об этом заявили в Минобороны России.

"В районе населённого пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению", — говорится в сводке.