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Регион
Опубликовано 19 июля 2022, 09:14

ВС РФ уничтожили в Одесской области хранилища с боеприпасами к западному оружию

Вооружённые силы РФ уничтожили хранилища с боеприпасами к оружию, которое Запад поставляет на Украину. Об этом заявили в Минобороны России.

"В районе населённого пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению", — говорится в сводке.

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А ранее в ходе спецоперации Вооружённые силы РФ уничтожили хранилища с боеприпасами для западных систем HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион". Удары были нанесены высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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