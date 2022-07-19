ВС РФ уничтожили в Одесской области хранилища с боеприпасами к западному оружию
Вооружённые силы РФ уничтожили хранилища с боеприпасами к оружию, которое Запад поставляет на Украину. Об этом заявили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению", — говорится в сводке.
А ранее в ходе спецоперации Вооружённые силы РФ уничтожили хранилища с боеприпасами для западных систем HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион". Удары были нанесены высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области.
Минобороны РФ