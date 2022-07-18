Украинские военные разместили ракетные комплексы во дворах жилых домов Доброполья

Вооружённые силы Украины разместили бронетехнику и реактивные системы залпового огня (РСЗО) во дворах жилых домов Доброполья на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Доброполье Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (ул. Солнечный Квартал) военнослужащие украинских вооружённых формирований оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику", — сказал Мизинцев.

Он добавил, что жителям запретили покидать квартиры, поэтому люди используются силовиками в качестве живого щита. По данным генерал-полковника, на территории школы № 8 в Харькове в районе Салтовского шоссе расположены подразделения ВСУ, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО. Причём эвакуация местных жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась, подчеркнул представитель оборонного ведомства.