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Опубликовано 18 июля 2022, 19:13

Украинские военные разместили ракетные комплексы во дворах жилых домов Доброполья

Минобороны РФ: ВСУ разместили ракетные комплексы во дворах жилых домов Доброполья

Вооружённые силы Украины разместили бронетехнику и реактивные системы залпового огня (РСЗО) во дворах жилых домов Доброполья на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Доброполье Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (ул. Солнечный Квартал) военнослужащие украинских вооружённых формирований оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику", — сказал Мизинцев.

Он добавил, что жителям запретили покидать квартиры, поэтому люди используются силовиками в качестве живого щита. По данным генерал-полковника, на территории школы № 8 в Харькове в районе Салтовского шоссе расположены подразделения ВСУ, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО. Причём эвакуация местных жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась, подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Военный эксперт сравнил обстрелы ВСУ городов с действиями гитлеровцев у Ленинграда
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Ранее Лайф писал, что ВСУ насильно удерживают детей и воспитателей в подвале приюта в Славянске. Кроме того, в Соледаре (ДНР) в школе № 14 оборудован опорный пункт ВСУ.

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Flickr \ ВСУ

Никита Осипов
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