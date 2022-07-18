Военный эксперт сравнил обстрелы ВСУ городов с действиями гитлеровцев у Ленинграда

Указание министра обороны России Сергея Шойгу приоритетно уничтожать дальнобойное оружие ВСУ является совершенно правильным решением. Об этом Лайфу рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

"Это совершенно правильное решение, потому что самое главное сейчас — мирное население Донбасса и всех освобождённых территорий", — сказал он.

Дандыкин отметил важность уничтожения дальнобойного иностранного оружия по типу гаубиц М777 и систем залпового огня HIMARS. По его словам, они наносят удары по союзным войскам и складам, но что хуже всего — по социальной инфраструктуре, по мирным жителям, по школам, садам, больницам. Военный эксперт сравнил подобные обстрелы ВСУ с действиями гитлеровцев под Ленинградом.

"Это то, что было при обороне Ленинграда. Немцы подтянули крупные калибры и стреляли по Ленинграду. Наши засекали и стреляли в ответ. Наши не позволили разрушить город. В какой-то степени сейчас так бьют по Донецку. Мы должны эту угрозу максимально отодвинуть. Это большая необходимость", — заключил Дандыкин.