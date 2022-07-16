ВСУ насильно удерживают детей и воспитателей в подвале приюта в Славянске

Бойцы ВСУ оборудовали опорный пункт в детском приюте "Паруса надежды" в Славянске и насильно удерживают там ребят и воспитателей. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Славянске в ДНР в социальном приюте для детей "Паруса надежды" на улице Серафимовича боевики националистических формирований оборудовали казарму и опорный пункт. В подвале здания в качестве живого щита насильно удерживаются воспитатели с детьми", — уточнил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Кроме того, в Соледаре (ДНР) школе № 14 оборудован опорный пункт ВСУ. В подвале учебного заведения размещён склад боеприпасов, а на прилегающей территории — тяжёлое вооружение. Помимо этого, украинские военные установили тяжёлую артиллерию и РСЗО в школе Одессы и заминировали подходы к учебному заведению, не предупредив об опасности местных жителей.