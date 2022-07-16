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Регион
Опубликовано 16 июля 2022, 17:41
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Минобороны Украины не исключило ракетный удар по Крыму из американских HIMARS

Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ могут использовать западные комплексы для ракетного удара по территории Крыма.

На вопрос в эфире единого украинского телемарафона о том, могут ли Вооружённые силы Незалежной использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на полуострове, он ответил утвердительно. Вместе с тем во время беседы Скибицкий отметил "активное использование Черноморского флота РФ".

Как может ответить Россия, если Украина применит дальнобойные ракеты HIMARS
Как может ответить Россия, если Украина применит дальнобойные ракеты HIMARS

Ранее Киев обязался не применять американские РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Как сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников, это условие было обязательным для получения данного вооружения.

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ТАСС / ZUMA

Николь Вербер
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