Минобороны Украины не исключило ракетный удар по Крыму из американских HIMARS

На вопрос в эфире единого украинского телемарафона о том, могут ли Вооружённые силы Незалежной использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на полуострове, он ответил утвердительно. Вместе с тем во время беседы Скибицкий отметил "активное использование Черноморского флота РФ".