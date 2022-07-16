Кадыров принял Соловьёва в Грозном и обсудил с ним "Операцию Z"

Российский журналист Владимир Соловьёв прибыл с визитом в Грозный, где встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи они обсудили в том числе и специальную военную "Операцию Z" на территории Украины.

Журналист Владимир Соловьёв встретился в Грозном с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем, в ходе которой коснулись в том числе и темы специальной военной операции на Украине. <...> В ходе визита в регион он посетил Российский университет спецназа в Гудермесе", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев организовал подробную экскурсию по местам подготовки бойцов чеченских силовых структур и добровольцев. Как отметил Кадыров, гость лично убедился в высоком профессионализме инструкторов РУС. Кроме того, Соловьёв посетил Мемориал славы имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в Грозном, а также мечеть "Гордость мусульман" в Шали.