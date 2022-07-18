В Новой Каховке из-за обстрелов украинских военных загорелась ГЭС

Украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку в Херсонской области. На этот раз снаряды ВСУ попали в городскую гидроэлектростанцию, в результате чего она загорелась.





На кадрах, которые публикует телеграм-канал "Mash на Донбассе", видно, что территория в районе ГЭС окутана чёрным дымом. Пока данных о точной площади пожара нет. Информация о пострадавших в результате ударов ВСУ по гидроэлектростанции уточняется. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.

Как уточнили в администрации региона, предварительно, повреждён магистральный газопровод. Слова представителя властей приводит ТАСС. Там также подтвердили попадание в ГЭС.