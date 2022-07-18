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Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 15:45
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В Новой Каховке из-за обстрелов украинских военных загорелась ГЭС

Украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку в Херсонской области. На этот раз снаряды ВСУ попали в городскую гидроэлектростанцию, в результате чего она загорелась.

  • Последствия ударов ВСУ по ГЭС в Новой Каховке. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
    Последствия ударов ВСУ по ГЭС в Новой Каховке. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
  • Последствия ударов ВСУ по ГЭС в Новой Каховке. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
    Последствия ударов ВСУ по ГЭС в Новой Каховке. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Последствия ударов ВСУ по ГЭС в Новой Каховке. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

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На кадрах, которые публикует телеграм-канал "Mash на Донбассе", видно, что территория в районе ГЭС окутана чёрным дымом. Пока данных о точной площади пожара нет. Информация о пострадавших в результате ударов ВСУ по гидроэлектростанции уточняется. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.

Как уточнили в администрации региона, предварительно, повреждён магистральный газопровод. Слова представителя властей приводит ТАСС. Там также подтвердили попадание в ГЭС.

Половина Новой Каховки оказалась уничтожена из-за обстрелов ВСУ
Половина Новой Каховки оказалась уничтожена из-за обстрелов ВСУ

Ранее Лайф уже писал, что утром 18 июля украинские войска выпустили ракеты по Новой Каховке. Сейчас власти выясняют все обстоятельства произошедшего и фиксируют последствия.

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Telegram / Mash на Донбассе

Никита Осипов
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