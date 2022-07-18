В Запорожской области крыша элеватора рухнула из-за пожара, вызванного обстрелами ВСУ

Обстрел ВСУ вызвал пожар на элеваторе в населённом пункте Пологи Запорожской области, в результате чего там рухнула крыша. Об этом рассказал глава местной районной администрации Степан Лопатин.

"Город Пологи подвергается обстрелам очень часто. Мы сейчас на территории маслоэкстракционного завода, вы видите печальную картину: завод не раз подвергался обстрелам. Это влечёт пожары, так как растекается масло. Позавчера из-за тления на зернотоке обвалилась крыша", — приводит его слова РИА "Новости".

Лопатин добавил, что температура в месте происшествия настолько высокая, что там плавится металл. Сейчас потушить элеватор невозможно, ведь завод постоянно находится под обстрелами.

Ситуация в городе становится лучше благодаря гуманитарной помощи от России, но конвоям с грузом всё ещё сложно добраться сюда из-за непрекращающихся обстрелов, заметил Лопатин. Жизнь в населённом пункте, добавил глава администрации, прекращается в 12 ночи, и все жители прячутся по подвалам, ожидая прилётов со стороны Украины. Однако коммунальные службы выполняют свою работу, несмотря на все сложности.