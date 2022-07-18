Политолог заявил, что кардинальный перелом в "Операции Z" уже близко
Политолог Михайлов предсказал кардинальный перелом в спецоперации РФ в течение месяца
Кардинальный перелом в ходе спецоперации случится уже в течение месяца. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
"Я думаю, что уже в ближайший месяц будет кардинальный перелом. Все говорят — осень, но осень уже через месяц", — сказал он.
Эксперт добавил, что, когда все поймут, что РФ может дойти до западной границы Украины, вероятно, будут возобновлены переговоры, "будут очерчены и подтверждены все необходимые требования РФ", которые в итоге будут приняты. Михайлов отметил, что недавнее заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что с России не снимут санкции даже в случае подписания мирного договора на условиях Москвы, также говорит о скорой победе РФ.
"Запад уже понимает, что мы побеждаем. Просто так политики такого уровня не делают подобных заявлений", — отметил политолог.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны, которые поддерживают Киев деньгами и оружием, должны осознать одну вещь — Россия всё равно достигнет поставленных целей спецоперации на Украине.
ТАСС / Сергей Бобылев