Политолог заявил, что кардинальный перелом в "Операции Z" уже близко

Кардинальный перелом в ходе спецоперации случится уже в течение месяца. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

"Я думаю, что уже в ближайший месяц будет кардинальный перелом. Все говорят — осень, но осень уже через месяц", — сказал он.

Эксперт добавил, что, когда все поймут, что РФ может дойти до западной границы Украины, вероятно, будут возобновлены переговоры, "будут очерчены и подтверждены все необходимые требования РФ", которые в итоге будут приняты. Михайлов отметил, что недавнее заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что с России не снимут санкции даже в случае подписания мирного договора на условиях Москвы, также говорит о скорой победе РФ.

"Запад уже понимает, что мы побеждаем. Просто так политики такого уровня не делают подобных заявлений", — отметил политолог.