ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 18:14
4274

Удар по Каховской ГЭС был нанесён после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко

Вооружённые силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области уже после отъезда оттуда делегации во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Украинский удар по Каховской ГЭС был нанесён уже после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко",говорится в сообщении в телеграм-канале агентства со ссылкой на его источник.

Снаряды ВСУ повредили газопровод высокого давления, расположенный в районе центрального въезда в здание машинного зала станции.

Сергей Кириенко вместе с руководителем Администрации Херсонской области Владимиром Сальдо встречался с представителями регионов России, взявших шефство над районами освобождённой области.

В Запорожской области крыша элеватора рухнула из-за пожара, вызванного обстрелами ВСУ
В Запорожской области крыша элеватора рухнула из-за пожара, вызванного обстрелами ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что Каховская ГЭС загорелась после обстрелов ВСУ. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что территория в районе станции окутана чёрным дымом.

BannerImage

ТАСС / Сергей Фадеичев

Варвара Романова
  • Новости
  • Сергей Кириенко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar