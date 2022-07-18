Удар по Каховской ГЭС был нанесён после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко

Вооружённые силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области уже после отъезда оттуда делегации во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Украинский удар по Каховской ГЭС был нанесён уже после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко", — говорится в сообщении в телеграм-канале агентства со ссылкой на его источник.

Снаряды ВСУ повредили газопровод высокого давления, расположенный в районе центрального въезда в здание машинного зала станции.

Сергей Кириенко вместе с руководителем Администрации Херсонской области Владимиром Сальдо встречался с представителями регионов России, взявших шефство над районами освобождённой области.