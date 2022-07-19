Медведев заявил, что Россия добьётся всех поставленных целей на Украине

Россия добьётся всех поставленных целей специальной военной операции на Украине, и в конечном итоге в стране будет мир. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя поставки США вооружения Киеву.

"Россия добьётся всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", — написал он в телеграм-канале.

Медведев добавил, что после разрешения ситуации в Незалежной "профессиональные оружейные воры в США и на Украине" набьют карманы, а у террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники.