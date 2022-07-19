ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2022, 08:57

Медведев заявил, что Россия добьётся всех поставленных целей на Украине

Медведев заявил, что Россия добьётся всех поставленных целей на Украине

Россия добьётся всех поставленных целей специальной военной операции на Украине, и в конечном итоге в стране будет мир. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя поставки США вооружения Киеву.

"Россия добьётся всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", — написал он в телеграм-канале.

Медведев добавил, что после разрешения ситуации в Незалежной "профессиональные оружейные воры в США и на Украине" набьют карманы, а у террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники.

ВСУ скоро получат ракеты большей дальности для американских HIMARS
ВСУ скоро получат ракеты большей дальности для американских HIMARS

Ранее Лайф рассказывал, что Медведев обвинил США в спонсировании международного терроризма из-за военной помощи Киеву. Зампред Совбеза не исключил, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого "гнилого оружейного сюжета".

BannerImage

ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Варвара Романова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar