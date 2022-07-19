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Опубликовано 19 июля 2022, 07:57

ВСУ скоро получат ракеты большей дальности для американских HIMARS

СНБО анонсировал скорое получение Киевом ракет большей дальности для РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины вскоре начнут получать ракеты большей дальности для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Пока Вашингтон поставляет Киеву только ракеты типа GMLRS, дальность полёта которых составляет 70–80 километров. Всего для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, некоторые из них способны преодолевать 300 километров и более.

"Мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности и в ближайшее время появится на территории нашей страны", — уточнил Данилов.

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Ранее Лайф рассказывал, что Украина пообещала не применять HIMARS по территории России. Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников подтвердил, что это условие было обязательным для получения Киевом данного вооружения.

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Dondi Tawatao / Getty Images

Григорий Воронцов
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