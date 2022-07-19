Украина решила силой мобилизовать проживающих за рубежом граждан

Офис президента Украины Владимира Зеленского решил пополнить воинские формирования Незалежной гражданами, скрывающимися за рубежом. Расследование об этом в телеграм-канале выпустил политолог Сергей Карнаухов.

"Для этого был задействован, в частности, визит Джо Байдена на Ближний Восток. Он странным образом совпал с направлением директивы всем украинским дипломатам, работающим за рубежом, активизировать работу с иностранными правительствами по выявлению проживающих там граждан Украины", — уточнил политолог.

По словам Карнаухова, в особенности под угрозой находятся украинцы, проживающие в странах Ближнего Востока и арабских государствах. Там с помощью США и Британии начата работа по силовой экстрадиции всех выявленных украинцев для отправки в зону СВО.

"А это сотни тысяч мужчин, которые сегодня проигнорировали "патриотические призывы" режима Зеленского, а уже завтра отправятся в кровавую мясорубку!" — подчеркнул политолог.

Он отметил, что Киев под руководством западных кураторов исчерпал все возможности по рекрутированию населения для ведения боевых действий, а расширение волн мобилизации внутри страны вызовет ещё большие недовольства.