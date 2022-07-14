Украинские военкоматы заставляют призывников отказываться от медкомиссии

На Украине военкоматы заставляют мобилизованных отказываться от прохождения медицинской комиссии, таким образом, практически всё мужское население страны автоматически становится годным для военной службы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медкомиссии. Таким образом, практически всё мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признаётся годным к военной службе", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-полковника, такое беззаконие происходит под руководством коррумпированных украинских чиновников, которые без какого-либо сожаления отправляют людей на неминуемую гибель. Как отметил Мизинцев, аналогичным образом поступали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда осознавали безысходность своего положения. Подобные действия, по мнению представителя Минобороны РФ, в очередной раз демонстрируют "бесчеловечное отношение" киевских властей к украинцам.