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Опубликовано 14 июля 2022, 18:40
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Отважный водитель из Донецка вывез полный людей автобус из-под обстрелов ВСУ

Жители Донецка поблагодарили водителя автобуса, который вывез их из-под обстрела ВСУ

Жители Донецка поблагодарили местного водителя автобуса, который не побоялся вывезти людей из-под обстрела со стороны ВСУ. Кадры отважного поступка мужчины и обращение к нему пассажиров маршрутного такси опубликовал телеграм-канал "ЧП Донецк Z".

Кадры вывоза мирных жителей из-под обстрела в Донецке. Видео © Telegram / ЧП Донецк Z

На опубликованных кадрах видно, что люди внутри автомобиля в панике пытаются уклониться в проход, при этом одно из стёкол автобуса полностью в трещинах. Пассажиры в это время призывают водителя "валить", а на фоне слышен звук сирены.

"Огромная благодарность водителю 18-й маршрутки, который вывез людей из-под обстрела на Яме. Водитель не только вывез пассажиров, но и побеспокоился о состоянии их здоровья. Низкий поклон таким людям!" — написал один из местных жителей.

Администраторы телеграм-канала присоединились к благодарностям и выразили гордость, что такие люди живут в Донбассе. Они призвали ставить лайки публикации в знак поддержки смелого человека.

Появилось видео первых минут после удара ВСУ по Донецку
Появилось видео первых минут после удара ВСУ по Донецку

Ранее Лайф писал, что автовокзал в Донецке ВСУ обстреляли из американской гаубицы М777. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, Киев вновь целенаправленно уничтожает мирное население и гражданские объекты. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, в результате удара ранены шесть мирных жителей, два человека погибли.

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Telegram / ЧП Донецк Z

Никита Осипов
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