Отважный водитель из Донецка вывез полный людей автобус из-под обстрелов ВСУ

Жители Донецка поблагодарили местного водителя автобуса, который не побоялся вывезти людей из-под обстрела со стороны ВСУ. Кадры отважного поступка мужчины и обращение к нему пассажиров маршрутного такси опубликовал телеграм-канал "ЧП Донецк Z".

Кадры вывоза мирных жителей из-под обстрела в Донецке. Видео © Telegram / ЧП Донецк Z

На опубликованных кадрах видно, что люди внутри автомобиля в панике пытаются уклониться в проход, при этом одно из стёкол автобуса полностью в трещинах. Пассажиры в это время призывают водителя "валить", а на фоне слышен звук сирены.

"Огромная благодарность водителю 18-й маршрутки, который вывез людей из-под обстрела на Яме. Водитель не только вывез пассажиров, но и побеспокоился о состоянии их здоровья. Низкий поклон таким людям!" — написал один из местных жителей.

Администраторы телеграм-канала присоединились к благодарностям и выразили гордость, что такие люди живут в Донбассе. Они призвали ставить лайки публикации в знак поддержки смелого человека.