Минобороны РФ сообщило об уничтожении 60 украинских военных в районе населённого пункта Долина в ДНР

Более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами украинских военных были уничтожены за сутки на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удар наносился высокоточным оружием по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Долина.