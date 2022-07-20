Российские сапёры приступили к разминированию аэропорта Мариуполя

Российские сапёры начали разминирование в аэропорту Мариуполя. Об этом рассказал командир группы, старший лейтенант Амир Шахбанов.

"Получили задачу на разминирование местности аэропорта площадью 230 квадратных километров", — приводит его слова РИА "Новости".

На месте работают сотрудники Международного противоминного центра Вооружённых сил РФ. Как уточнил Шахбанов, с такими задачами они сталкиваются регулярно, в основном встречаются миномётные и стрелковые боеприпасы, а также снаряды, мины и гранаты.

"Разминируем местность для того, чтобы аэропорт в дальнейшем начал функционировать", — уточнил он.