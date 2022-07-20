Российские сапёры приступили к разминированию аэропорта Мариуполя
Российские сапёры начали разминирование в аэропорту Мариуполя. Об этом рассказал командир группы, старший лейтенант Амир Шахбанов.
"Получили задачу на разминирование местности аэропорта площадью 230 квадратных километров", — приводит его слова РИА "Новости".
На месте работают сотрудники Международного противоминного центра Вооружённых сил РФ. Как уточнил Шахбанов, с такими задачами они сталкиваются регулярно, в основном встречаются миномётные и стрелковые боеприпасы, а также снаряды, мины и гранаты.
"Разминируем местность для того, чтобы аэропорт в дальнейшем начал функционировать", — уточнил он.
Ранее Минобороны показало работу сапёров в Харьковской области в ходе "Операции Z". Подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий.
Wikipedia / DmitrOst