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Опубликовано 20 июля 2022, 09:36

Российские сапёры приступили к разминированию аэропорта Мариуполя

Российские сапёры начали разминирование в аэропорту Мариуполя. Об этом рассказал командир группы, старший лейтенант Амир Шахбанов.

"Получили задачу на разминирование местности аэропорта площадью 230 квадратных километров", — приводит его слова РИА "Новости".

На месте работают сотрудники Международного противоминного центра Вооружённых сил РФ. Как уточнил Шахбанов, с такими задачами они сталкиваются регулярно, в основном встречаются миномётные и стрелковые боеприпасы, а также снаряды, мины и гранаты.

"Разминируем местность для того, чтобы аэропорт в дальнейшем начал функционировать", — уточнил он.

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Ранее Минобороны показало работу сапёров в Харьковской области в ходе "Операции Z". Подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий.

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Wikipedia / DmitrOst

Артур Лапсаков
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