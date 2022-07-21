В США признали использование спутников Starlink Илона Маска для помощи ВСУ
Американский генерал Реймонд признал, что США использовали Starlink для помощи ВСУ
Космические силы США оказывали помощь украинским военным при помощи спутников Starlink, которые принадлежат компании бизнесмена Илона Маска SpaceX. Об этом сообщил командующий войсками Джон Реймонд.
"Коммерческий космос сыграл очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины", — цитирует военного издание Air Force Magazine.
По словам Реймонда, при помощи спутников Starlink была расширена необходимая для украинских военных линия связи. Пролетая над местом боевых действий на высоте до 130 миль, аппараты обеспечивали бойцов ВСУ высокоскоростным интернетом, благодаря чему военные всегда могли поддерживать связь с руководством.
Ранее НАТО уличили в передаче Украине спутниковых снимков от частных компаний. По словам бывшего гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сейчас фактически весь конгломерат частных и государственных орбитальных группировок работает на ВСУ.