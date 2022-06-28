Рогозин уличил НАТО в передаче Украине спутниковых снимков от частных компаний

НАТО передаёт украинским военным информацию с коммерческих спутников. Об этом заявил РИА "Новости" генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, информация об этом поступает из самых разных источников и её подлинность не вызывает "ни малейшего сомнения".

"Все ведущие частные компании, такие как, например, тот же самый Maxar, работают сейчас исключительно на формирование единого облака данных, которые используются НАТО для передачи конкретной информации украинским вооружённым силам", — отметил он.

По словам Рогозина, фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок сейчас работает "исключительно на нашего врага".