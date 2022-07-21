Американские наёмники на Украине ощутили "близость к аду"

У иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины, заметно упал боевой дух. Об этом телеканалу NBC рассказал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс. Сейчас он занимается вопросами снабжения зарубежного контингента на Украине.

"Число бойцов, которые ощущают себя подавленными и имеют низкий моральный дух, увеличилось", — говорит Роулигс.

По его словам, на это влияют как постоянные победы российской стороны, так и задержки поставок обещанного вооружения, а также плохое взаимодействие между подразделениями на передовой. NBC приводит мнение одного из наёмников, который, в подтверждение слов Роулингса, называет происходящее на Украине "преддверием ада".