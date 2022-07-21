Американские наёмники на Украине ощутили "близость к аду"
NBC: Иностранные наёмники на Украине признались, что у них упал боевой дух
У иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины, заметно упал боевой дух. Об этом телеканалу NBC рассказал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс. Сейчас он занимается вопросами снабжения зарубежного контингента на Украине.
"Число бойцов, которые ощущают себя подавленными и имеют низкий моральный дух, увеличилось", — говорит Роулигс.
По его словам, на это влияют как постоянные победы российской стороны, так и задержки поставок обещанного вооружения, а также плохое взаимодействие между подразделениями на передовой. NBC приводит мнение одного из наёмников, который, в подтверждение слов Роулингса, называет происходящее на Украине "преддверием ада".
"Беспощадные российские бомбардировки были самой близкой вещью к аду, которую я когда-либо видел", — признался собеседник телеканала, участвовавший прежде в нескольких операциях на Ближнем Востоке.
Напомним, что на днях не менее 250 наёмников из так называемого иностранного легиона были уничтожены в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке Донецкой Народной Республики. А на прошлой неделе Вооружённые силы РФ нанесли удар по центру отдыха "Империя" в Одесской области, в результате которого были уничтожены свыше 600 националистов, в том числе до 120 иностранных наёмников.