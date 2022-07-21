Для чего Российская армия использует тактику "огневого вала" при наступлении на Славянск По словам военных экспертов, вполне возможно, что новая тактика "огневого вала" будет применяться в прорыве укрепрайонов противника при наступлении на Славянск и Краматорск. 19499 19499 Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Новая фаза спецоперации на Украине

В течение июля газета The New York Times выпустила несколько публикаций, в которых делался прогноз по поводу дальнейшего развития спецоперации. 9 июля экс-посол США в НАТО Иво Даалдер в разговоре с журналистами отметил , что "есть большой запас хода, но явно ощущается, что следующие месяцы будут действительно критическими".

12 июля колумнист американского издания Томас Фридман предрёк скорое наступление самой опасной фазы конфликта. Наконец, 17 июля британский аналитик Карлотта Галл, ранее освещавшая Балканский конфликт и работавшая в качестве корреспондента NYT в Пакистане и Афганистане, написала , что Россия активизировала атаки по линии Славянск – Краматорск – Бахмут. Некоторые аналитики уверены в том, что успешное наступление России обеспечивается применением тактики "огневого вала", которая стала возможна благодаря абсолютному превосходству Армии России в артиллерии. Данный приём известен ещё со времен советско-финской войны 1939–1940 гг. и был успешно реализован в прорыве "Линии Маннергейма". В годы ВОВ он успешно использовался против вермахта. В частности, "Огневой вал" сыграл решающую роль при контрнаступлении под Сталинградом.

"Огневой вал" артиллерии — прорыв эшелонированной обороны

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

"Огневой вал" будет применяться, как правило, всегда, когда нам потребуется взять под решительное и парализующее воздействие всю систему противника и дать возможность нашей пехоте продвигаться вперёд", — отмечал Народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Семён Тимошенко (Журнал "Смена" № 338, февраль 1941).

В полевом уставе Красной Армии отмечалось, что данный метод расчищает путь наземным войскам в наступлении и преграждает путь врагу в обороне.

В спецоперации "Огневой вал" — следствие и логическое продолжение тактики “Северного цветка”, которую обкатали в Северодонецке. Напомним вкратце, что она из себя представляет. После артиллерийского удара по городу ВС РФ вместе с союзниками из ЛНР и ДНР обошли Северодонецк с севера и закрыли ВСУ оставшиеся пути отхода. Стратегический участок был поделён на несколько секторов, и, если посмотреть на схему наступления на карте, развитие операции напоминало распускающийся в обе стороны бутон цветка. Цветок расцветал параллельно угасанию боевого духа ВСУ и их возможности сопротивляться.

"Огневой вал" позволяет развивать тактическую инициативу, полученную в ходе использования "Северного цветка". По сути, это массированное применение артиллерии по позициям противника, совмещённое с наступлением мобильных соединений.

В беседе с Лайфом военный аналитик и редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что "Огневой вал" сокрушителен как в плане поражения вражеских позиций, так и с точки зрения деморализации противника.

— Это артиллерийско-ракетная тактика, когда производится огневое поражение сил противника и начинается наступление. И это поражение идёт в связке с наступлением, — пояснил Алексей Леонков.

Отмечается, что многое здесь зависит от наводчиков, от которых требуется вести лавину разрывов синхронно с наступающими подразделениями. В случае достижения баланса гарантирован успех.

— В этом случае противник не успевает организовать оборону, что-либо противопоставить, когда в его укрепрайоны входят наши войска. Огромное психологическое значение имеет. Когда работают "Солнцепёки", системы залпового огня, артиллерия бьёт по выявленным точкам, то там выносят пункты управления, штабы, основные огневые средства. Сказать, что деморализация войск противника происходит, — это ещё мягко сказать. Фактически это позволяет наскоком прорывать эшелонированные линии обороны, — отметил Алексей Леонков.

Как работает Российская армия на Украине

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

"Огневой вал" — не ноу-хау последнего месяца, а по сути, главная черта СВО. Армия России с целью сохранения личного состава не заходит в города, не сближается с противником, не идёт в лобовую атаку, а бьёт издалека.

— Фактически русские, наконец, нашли более эффективный способ вести наступление… Россия обстреливает и обстреливает украинские позиции на востоке, превращая их в руины, а затем продвигается вперёд, — описал тактику ВС РФ военный обозреватель NY Times Томас Фридман.

По словам военного аналитика Алексея Леонкова, "Огневой вал" не претерпел кардинальных изменений, ведь, как и раньше, это массированное подавление сил противника. Однако изменился порядок применения средств и боевые возможности.

— Сегодня в основе тактики лежит разведка, доразведка и сопутствующие мероприятия. Ключевой момент — не тратить снаряды впустую. Среди средств огневого поражения высокоточные комплексы набирают вес. Они обеспечивают меньший расход боеприпасов при более точном поражение целей, — Алексей Леонков.

Благодаря внедрению автоматизированных систем управление “Огневым валом” стало более гибким. Сегодня на вооружении Армии России стоят новейшие артиллерийские и оперативно-тактические ракетные комплексы, способные бить точнее, быстрее и дальше, чем 80 лет назад.

Российские военные в тактике "огневого вала" применяют ракетные системы залпового огня "Град" и "Смерч", гаубицы "Мста-С", советские 152-миллиметровые пушки "Гиацинт-С" и "Гиацинт-Б", корректируемые артиллерийские боеприпасы "Краснополь". По словам военных экспертов, не исключено, что в ход идёт также самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ", о применении которой на полях СВО заговорили с начала июля , хотя информация пока не получила официального подтверждения. "Коалиция-СВ" способна стрелять с дистанции в 40 километров, а при использовании реактивного снаряда "Краснополь" дальность достигает 70 километров.

Победа за Россией

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Таким образом, "Огневой вал" имеет высокую эффективность, и единственный его минус, если его можно назвать минусом, — необходимость сосредоточения большого количества ресурсов на отдельно взятом участке прорыва. Это прерогатива самых сильных армий мира с развитой артиллерией и большим запасом боеприпасов. Помимо России “Огневой вал” использует армия США.

— Это такая тактика, которую и американцы до сих пор используют. Если внимательно посмотреть, их основная тактика после Второй мировой — огневое усиленное подавление, арт-подготовка, усиленное воздействие. После этого американская армия наступает, добивает. Эта тактика лежит в основе сетецентрических войн, — отметил военный аналитик Алексей Леонков.

Украинская армия не может себе позволить эту тактику, поэтому у неё такие большие потери. Агентство польской разведки AW недавно подготовило доклад с анализом ситуации на Украине и пришло к выводу, что в соединениях ВСУ сложилось катастрофическое положение. Украинская армия ежедневно теряет до 1000 человек на поле боя, свыше 300 — безвозвратно. Моральный дух противника с каждым днём всё хуже и хуже.

— Это напряжённо, — жалуется в интервью The New York Times 55-летний командир ВСУ с позывным Самсон. — Ежедневно идёт миномётный огонь, самолёты, вертолёты, "Грады". У них много боеприпасов.

По словам экспертов, на сегодняшний день плотность огня российской армии примерно в 30 раз выше, чем у ВСУ, и это при том, что Россия использует армию мирного времени и численно уступает противнику. По данным AW, полученные Киевом американские 155-миллиметровые гаубицы М-777 и РСЗО HIMARS не всегда используются по назначению, и зачастую вместо ведения контрбатарейной борьбы орудия используются для обстрелов мирного населения. Зачастую после ускоренной подготовки украинские военные не могут самостоятельно обслуживать сложные системы артиллерии, и поэтому им приходится привлекать иностранных инструкторов из числа наёмников. Украинская армия не представляет собой единое целое в отличие от российской.

Ранее израильский военный стратег Мартин ван Кревельд подчеркнул, что Украина придерживается заведомо проигрышной для себя тактики военных действий против значительно превосходящей её по силе России, при которой на каждый украинский орудийный залп ВС РФ отвечают десятью.

В публикации The New York Times от 17 июля также отмечалось , что союзники Украины по НАТО устали и находятся в состоянии, граничащем с паникой. Запад говорит о "зимней стратегии Владимира Путина", которая, по словам аналитиков, подразумевает дальнейшее продвижение Армии России по Украине, при параллельно стремительно растущей инфляция и росте цен на энергоносители и продовольствие в Европе, что в конечном итоге разрушит альянс НАТО. Эксперт Томас Фридман не исключает, что европейские члены НАТО вскоре начнут оказывать давление на Зеленского, чтобы тот заключил сделку с Россией на любых условия, лишь бы прекратить конфликт.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко Будет ли задействован Армией России “Огневой вал” при освобождении Славянска и Краматорска? 0 Конечно, будет Нет, “Огневой вал” не нужен Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков