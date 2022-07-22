Новейший ударный дрон "Ласточка" впервые применён на Украине
ТАСС: В спецоперации на Украине применён новейший лёгкий ударный дрон "Ласточка"
В зоне проведения военной спецоперации на Украине применяется новейший российский лёгкий беспилотник из состава комплекса "Ласточка", об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.
"Российские ударные беспилотники из состава комплекса "Ласточка" нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий", — сказал собеседник агентства.
Дроны применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы, добавил он. Эти аппараты — лёгкие ударные БПЛА, обладающие способностью сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха.
Источник агентства предпочёл не раскрывать какие-либо дополнительные данные об использовании "Ласточки" в спецоперации РФ на Украине. Он также не стал раскрывать возможные районы применения этого БПЛА.
Как ранее сообщал Лайф, Украина начала отказываться от использования иностранных беспилотников, об этом заявили эксперты в беседе с Business Insider. По словам аналитика Сэмюэла Бендетта, "чудо-оружие" становится всё более неэффективным, так как Россия "улучшила системы защиты и теперь сбивает и глушит многие украинские беспилотники".
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