Новейший ударный дрон "Ласточка" впервые применён на Украине

В зоне проведения военной спецоперации на Украине применяется новейший российский лёгкий беспилотник из состава комплекса "Ласточка", об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

"Российские ударные беспилотники из состава комплекса "Ласточка" нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий", — сказал собеседник агентства.

Дроны применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы, добавил он. Эти аппараты — лёгкие ударные БПЛА, обладающие способностью сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха.

Источник агентства предпочёл не раскрывать какие-либо дополнительные данные об использовании "Ласточки" в спецоперации РФ на Украине. Он также не стал раскрывать возможные районы применения этого БПЛА.