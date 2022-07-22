Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили четыре пусковые установки HIMARS
Украинская сторона несёт значительные потери в поставляемом странами Запада вооружении. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за последние две недели были уничтожены четыре пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и одна транспортно-заряжающая машина.
"Две пусковые установки ликвидированы в районе населённого пункта Малотарановка, ещё один HIMARS и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвёртая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки ДНР", — уточнил представитель военного ведомства.
Ранее Лайф писал, что глава Генштаба США Милли заявил о передаче Киеву 12 РСЗО HIMARS. В общей сложности на Украину планируется отправить более 20 аналогичных установок. Они будут включены в новый пакет военной помощи Незалежной. Кроме того, в США заявили, что обучили применению РСЗО HIMARS около 200 военнослужащих Украины.