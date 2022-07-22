Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили четыре пусковые установки HIMARS

Украинская сторона несёт значительные потери в поставляемом странами Запада вооружении. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за последние две недели были уничтожены четыре пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и одна транспортно-заряжающая машина.